В Крым приехали немецкие депутаты от партии AfD

Девять человек представляют региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

В Крым приехали немецкие депутаты от партии AfD
Фото: РИА Новости. Александр Полегенько

Девять немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии вечером 3 февраля прилетели в Крым, нарушив украинское законодательство.

Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель. "Делегация прибыла в Крым. Мы уже встретили их. Прилетело девять человек", - рассказал он. В состав делегации, которая пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля, вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Прибывшие в Крым немецкие депутаты заявили, что их не беспокоит угроза оказаться невъездными на материковую часть Украины. "Нас это нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп (Rorer Beckamp).

Как заявил депутат парламента Берлина Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA), парламентарии надеются, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".

"Альтернативая для Германии" придерживается пророSSийской политики. В прошлом году она впервые прошла в немецкий парламент, получив 12,6% голосов избирателей. По сравнению с предыдущими выборами, которые прошли в Германии в 2013 году, число людей, проголосовавших за АдГ, выросло на 7,9%.


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