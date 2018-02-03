У Трампа представили новую ядерную доктрину
Администрация президента США Дональда Трампа представила обновленную ядерную доктрину, согласно которой Вашингтон продолжит ядерную политику предшественника Барака Обамы, но займет более агрессивную позицию в отношении РоSSии.
Как передает AP, в 74-страничном документе говорится, что РоSSия может столкнуться с «губительными издержками», если будет угрожать даже ограниченным ядерным нападением в Европе.
Северная Корея определена как «серьезная угроза» для США и их союзников. В документе утверждается, что любое применение ядерного оружия против США или их союзников губительно для северокорейского режима.
«Не существует ни одного варианта, по которому режим Ким Чен Ына смог бы задействовать ядерное оружие и выжить», — говорится в документе, подготовленном Пентагоном.
В Белом доме считают, что США должны в значительной степени следовать позиции предыдущей администрации по модернизации ядерного арсенала, включая новые бомбардировщики, подводные лодки и ракеты наземного базирования.
В документе также одобрено соблюдение существующих соглашений о контроле над вооружениями, включая договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенный между США и Россией. Договор ограничивает общее число развернутых ядерных боезарядов 1550 единицами для обеих сторон.
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