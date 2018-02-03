УПЦ МП призвала Трампа защитить часовню возле фундамента Десятинной церкви

"Мы просим защитить право на свободу вероисповедания".

УПЦ МП призвала Трампа защитить часовню возле фундамента Десятинной церкви

Наместник Десятинного монастыря архимандрит Гедеон заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата попросила президента США Дональда Трампа о защите часовни возле фундамента Десятинной церкви, на сносе которой настаивает часть киевлян.

"Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и Президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь – центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на свободу вероисповедания", - приводит слова Гедеона Центр информации УПЦ.

Утверждается, что Гедеон долгое время служил в США, а среди братии и прихожан Десятинного монастыря есть граждане США.

Напомним, что часовня УПЦ МП появилась на возле фундамента Десятинной церкви при правлении Виктора Януковича в 2011 году.

Ночью 25 января 2018 года двое киевлян бросили в здание церкви коктейль Молотова, а через несколько часов праворадикалы "С14" демонтировали информационную доску, установленную рядом с часовней, в знак протеста против захвата земли возле фундамента Десятинной церкви.

3 февраля состоялся митинг с требованием снести часовню как самострой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
В Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрацииВ Сумской области на охоте застрелили заместителя главы районной администрации
Санкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политологСанкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политолог
Блок рекламы


Похожие новости
На Десятинке киевляне собрались с требованием снести часовню Московского патриархатаНа Десятинке киевляне собрались с требованием снести часовню Московского патриархата
В США обнародовали документ о якобы злоупотреблениях ФБР при расследовании окружения ТрампаВ США обнародовали документ о якобы злоупотреблениях ФБР при расследовании окружения Трампа
Замглавы ФБР подал в отставку после критики со стороны Трампа, - СМИЗамглавы ФБР подал в отставку после критики со стороны Трампа, - СМИ
Снайпер убил украинского военного возле Верхнеторецкого
ООН призвала страны-доноры выделить Ливии $330 млн гумпомощиООН призвала страны-доноры выделить Ливии $330 млн гумпомощи
В часовню московского патриархата возле фундамента Десятинной церкви бросили коктейль МолотоваВ часовню московского патриархата возле фундамента Десятинной церкви бросили коктейль Молотова
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Шатдаун в США: Белый дом не отвечает на звонки, поездка Трампа в Давос под вопросом Шатдаун в США: Белый дом не отвечает на звонки, поездка Трампа в Давос под вопросом
Возле Широкино бойцы ВСУ огнем заставили отступить ДРГ противника: боевики бросили раненогоВозле Широкино бойцы ВСУ огнем заставили отступить ДРГ противника: боевики бросили раненого
Климкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в ДавосеКлимкин сообщил о запланированной встрече Порошенко и Трампа в Давосе
Последние новости
Подгружаем последние новости