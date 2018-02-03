УПЦ МП призвала Трампа защитить часовню возле фундамента Десятинной церкви

"Мы просим защитить право на свободу вероисповедания".

Наместник Десятинного монастыря архимандрит Гедеон заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата попросила президента США Дональда Трампа о защите часовни возле фундамента Десятинной церкви, на сносе которой настаивает часть киевлян.

"Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и Президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь – центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США . Мы просим защитить право на свободу вероисповедания", - приводит слова Гедеона Центр информации УПЦ.

Утверждается, что Гедеон долгое время служил в США , а среди братии и прихожан Десятинного монастыря есть граждане США .

Напомним, что часовня УПЦ МП появилась на возле фундамента Десятинной церкви при правлении Виктора Януковича в 2011 году.

Ночью 25 января 2018 года двое киевлян бросили в здание церкви коктейль Молотова, а через несколько часов праворадикалы "С14" демонтировали информационную доску, установленную рядом с часовней, в знак протеста против захвата земли возле фундамента Десятинной церкви.

3 февраля состоялся митинг с требованием снести часовню как самострой.