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В Сирии сбили роSSийский штурмовик Су-25 Крушение произошло в провинции Идлиб, где идет наступление войск Асада. Сирийские повстанцы 3 февраля сбили роSSийский штурмовик Су-25, пишет со ссылкой на местные информационные ресурсы группа Conflict Intelligence Team. Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq На канале группировки Свободной сирийской армии "Джейш эн-Наср", действующей в сирийской провинции Идлиб, опубликовано видео падения штурмовика. Самолеты этого типа в Сирии применяются только ВКС РФ . Согласно заголовку видео, самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса в районе населенного пункта Масеран. В этом районе уже несколько недель идет успешное наступление проасадовских сил на позиции противостоящих им повстанцев и джихадистов. Наступление поддерживается группировкой ВКС РФ в Сирии. Пилот штурмовика успел катапультироваться, но, вероятно, погиб. Информацию о крушении роSSийского самолета подтверждает Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Великобритании.

LB.ua

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