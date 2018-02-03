В Сирии сбили роSSийский штурмовик Су-25
Крушение произошло в провинции Идлиб, где идет наступление войск Асада.
Сирийские повстанцы 3 февраля сбили роSSийский штурмовик Су-25, пишет со ссылкой на местные информационные ресурсы группа Conflict Intelligence Team.
На канале группировки Свободной сирийской армии "Джейш эн-Наср", действующей в сирийской провинции Идлиб, опубликовано видео падения штурмовика. Самолеты этого типа в Сирии применяются только ВКС РФ. Согласно заголовку видео, самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса в районе населенного пункта Масеран. В этом районе уже несколько недель идет успешное наступление проасадовских сил на позиции противостоящих им повстанцев и джихадистов. Наступление поддерживается группировкой ВКС РФ в Сирии.
Пилот штурмовика успел катапультироваться, но, вероятно, погиб.
Информацию о крушении роSSийского самолета подтверждает Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Великобритании.
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Политика
03.02.2018 15:13