Полиция решила возродить УБОП

Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года.

?Полиция решила возродить УБОП
Фото: obozrevatel.com

Национальная полиция решила создать новый департамент по борьбе с организованной преступностью.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - говорится в фейсбуке полиции со ссылкой на заявление начальника уголовной полиции Вячеслава Аброськина.

В структуре МВД раньше существовало управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП), но согласно решению Верховной Рады в ходе реформы органов внутренних дел УБОП был ликвидирован. С момента принятия соответствующего законопроекта прошло всего три года.


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