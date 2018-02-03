?Полиция решила возродить УБОП

Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года.

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Национальная полиция решила создать новый департамент по борьбе с организованной преступностью.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - говорится в фейсбуке полиции со ссылкой на заявление начальника уголовной полиции Вячеслава Аброськина.