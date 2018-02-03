Украина на 90% выполнила условия для получения оборонной помощи от США, - Полторак
Ожидается на оборонную помощь на сумму 350 млн долларов.
Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 млн долларов. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию "Голос Америки".
"На сегодняшний день у нас есть полное понимание по этому поводу...практично за 2 года мы выполнили 90% от запланированных мероприятий. А меры мы планировали в стратегически оборонном бюллетене, который готовили вместе с нашими коллегами из США и с НАТО ", - сказал Полторак.
Министр отметил, что оборонная помощь будет предоставляться Украине при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора.
"На сегодняшний день в Украине в министерстве обороны работает 65 советников, которые помогают нам в проведении реформ, в то же время они наблюдают за качеством проведения и проводят мониторинг этих реформ", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста относительно обязательных условий предоставления Украине 350 млн долларов оборонной помощи от Соединенных Штатов.
Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил украинскому министру обороны Степану Полтораку, что США рассчитывают на принятие в Верховной Раде закона о национальной безопасности в кратчайшие сроки.
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