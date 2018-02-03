Украина на 90% выполнила условия для получения оборонной помощи от США, - Полторак

Ожидается на оборонную помощь на сумму 350 млн долларов.

Фото: Влад Мусиенко

Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 млн долларов. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию "Голос Америки".

"На сегодняшний день у нас есть полное понимание по этому поводу...практично за 2 года мы выполнили 90% от запланированных мероприятий. А меры мы планировали в стратегически оборонном бюллетене, который готовили вместе с нашими коллегами из США и с НАТО ", - сказал Полторак.

Министр отметил, что оборонная помощь будет предоставляться Украине при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора.

"На сегодняшний день в Украине в министерстве обороны работает 65 советников, которые помогают нам в проведении реформ, в то же время они наблюдают за качеством проведения и проводят мониторинг этих реформ", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста относительно обязательных условий предоставления Украине 350 млн долларов оборонной помощи от Соединенных Штатов.