Подозреваемого в государственной измене бывшего "замминистра спорта Крыма" взяли под стражу

Сотрудники СБУ задержали его вчера при пересечении границы на КП "Каланчак".

Фарух Камалов Фото: ssu.gov.ua

Херсонский городской суд сегодня, 3 фервраля, арестовал задержанного в Херсонской области бывшего так называемого "заместителя министра спорта Республики Крым" Фаруха Камалова. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

"Несмотря на то, что сегодня выходной день, мы продолжаем работать, в частности, только что Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым, избрав бывшему "заместителю министра спорта" в псевдо правительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей", - написал Удовиченко.

Удовиченко отметил, что до этого "экс-чиновнику" сообщили о подозрении в государственной измене.

Камалов ехал в Херсон за биометрическим загранпаспортом.

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали Камалова вчера на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области.

В последнее время он занимал должность секретаря Регионального отделения в-роSSийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота РоSSии". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.