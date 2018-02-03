Протестующие в очередной раз перекрыли два пункта пропуска на границе с Польшей

Жители приграничных сел выступают против ограничений беспошлинного ввоза товаров.

Жители приграничных населенных пунктов Львовской области в четвертый раз с начала года перекрыли дороги к пунктам пропуска на украино-польской границе. С утра 3 февраля протестующие заблокировали дороги в Шегини и Рава-Русскую, об этом информирует местный ресурс ZAXID.net.

Фото: http://tvoemisto.tv

На пункте пропуска Шегини около 20 человек непрерывно переходят дорогу по пешеходному переходу. Пропускают по 3-4 автомобили каждые 15 минут, сообщает Патрульная полиция области.

На пункте пропуска Рава-Русская движение блокируют около 30 человек, пропуская по одному авто каждые 15 минут.

Один из организаторов акций Владимир Васькин 2 февраля заявлял, что перекрытие дороги продлится до 18:00.

«Будет проблемно, чтобы люди почувствовали, что это непорядок, что этот закон со временем на них также будет влиять, когда поедут что-то себе купить на сумму более 50 евро. Почему мы не можем на 500 евро, как было, купить товар и поехать спокойно в Украину? »- заявил организатор акции.

Блокирование дорог к пунктам пропуска на границе организовывают люди, которые недовольны законом о новом порядке пересечения границы, введенным для борьбы с малой контрабандой. Он предусматривает ограничения на беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью не более 50 евро и весом не тяжелее 50 кг до одного раза в трое суток.

Перекрытие дорог планировалось еще в минувшие выходные, однако митингующие тогда решили перенести протест ближе к заседанию Верховной Рады, которое состоится 6 февраля. Их требования тогда также изменились и сейчас главной из них является отмена нормы о «24 часа» пребывания за границей. В Верховной Раде сейчас зарегистрирован законопроект народного депутата из Львовской области Андрея Антонищака, который предлагает отменить эту норму.


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