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2018-02-03
Убийцу бойца АТО Артема Приходько суд отпустил по закону об амнистии
Ему присудили восемь лет за решеткой и сразу отпустили на волю.
Убийцу бойца АТО Артема Приходько отпустили на свободу по закону об амнистии. Как говорится в сюжете
Убийца сбил его машиной и протащил более ста метров по дороге. Дело сначала расследовали как убийство, потом изменили на ДТП, в итоге освободили из-под стражи по закону об амнистии.
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