Убийцу бойца АТО Артема Приходько суд отпустил по закону об амнистии

Ему присудили восемь лет за решеткой и сразу отпустили на волю.

Убийцу бойца АТО Артема Приходько отпустили на свободу по закону об амнистии. Как говорится в сюжете ТСН , ему присудили восемь лет за решеткой и сразу отпустили на волю.

Убийца сбил его машиной и протащил более ста метров по дороге. Дело сначала расследовали как убийство, потом изменили на ДТП, в итоге освободили из-под стражи по закону об амнистии.