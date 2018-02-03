?Один украинский военный погиб на Донбассе

Военный подорвался на неустановленном взрывном устройстве 1 февраля.

Фото: Макс Левин

За последние сутки, 2 февраля, боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО, применяя минометы и пехотное вооружение. Начиная с 17:00 на Донбассе придерживались режима прекращения огня, об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении противник почти три часа с небольшим перерывом обстреливал позиции украинских защитников с 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На юге Донецкой области враг нарушал режим тишины с 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединское и Павлополь.

По уточненной информацией 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки, вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Военнослужащие госпитализированы.

Напомним, вчера Штаб АТО подтвердил возвращение Катериновки под контроль Украины.