Минфин США заблокирует активы связанных с Хизбаллой лиц и организаций

Хизболла_Хезболла

Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявил новый список санкций против физических и юридических лиц, деятельность которых связывается с террористической активностью.

Об этом официально сообщили в пятницу в американском минфине, передает собственный корреспондент Укринформа.

К новому перечню, опубликованному в разделе «контртеррористических усилий», вошли шестеро физических лиц, а также семь компаний и организаций. Географически список охватывает такие страны, как Ливан, Сьера-Леоне, Либерия и Гана. Причем, все физические лица, указанные в документе, происхождением из Ливана.

Деятельность абсолютно всех физических и юридических лиц связана с организацией Хизбалла. Это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация, которая также является политической силой, представленной в парламенте Ливана. Деятельность этой организации признана террористической как в США, а также в ряде других стран, в том числе в Израиле, Канаде, странах ЕС, Бахрейне и других.

Интересно, что РоSSия и Иран выступают на одной стороне с организацией Хизбалла в поддержке кровавого режима Башара Асада в Сирии.

Санкции США означают, что все финансовые и другие активы определенных лиц, которые находятся под юрисдикцией США, будут заблокированы. Они также не смогут пользоваться услугами международных финансовых транзакций, которые проходят, в том числе, через американскую финансовую систему. А это — большинство банковских и финансовых операций в мире. Кроме того, третьи лица, которые будут иметь дела с указанными в списке лицами, также рискуют попасть под санкции США.


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