Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявил новый список санкций против физических и юридических лиц, деятельность которых связывается с террористической активностью.

Об этом официально сообщили в пятницу в американском минфине, передает собственный корреспондент Укринформа .

К новому перечню, опубликованному в разделе «контртеррористических усилий», вошли шестеро физических лиц, а также семь компаний и организаций. Географически список охватывает такие страны, как Ливан, Сьера-Леоне, Либерия и Гана. Причем, все физические лица, указанные в документе, происхождением из Ливана.

Деятельность абсолютно всех физических и юридических лиц связана с организацией Хизбалла. Это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация, которая также является политической силой, представленной в парламенте Ливана. Деятельность этой организации признана террористической как в США , а также в ряде других стран, в том числе в Израиле, Канаде, странах ЕС , Бахрейне и других.

Интересно, что РоSSия и Иран выступают на одной стороне с организацией Хизбалла в поддержке кровавого режима Башара Асада в Сирии.