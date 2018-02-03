Производство против Злочевского закрыла САП, - Холодницкий

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Решение о закрытии уголовного производства по так называемому делу о незаконной выдаче лицензий фирмам бывшего министра экологии Николая Злочевского в августе 2017 г. приняла Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает Радио Свобода.

«Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Органом следствия не было получено достаточных данных — как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не подтвержден факт преступления «, — сказал Холодницкий.

Закрытое Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовное производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010-2012 гг. на пользование недрами компаниям, связанным с тогдашним министром экологии Николаем Злочевским.

«Решение это принято антикоррупционной прокуратурой, мы этого не скрываем, и мы не будем кивать на кого-то другого», — добавил он.

На уточняющий вопрос, соглашались ли детективы Национального антикоррупционного бюро, расследовавшие это дело, с решением прокуроров по закрытию производства, Холодницкий ответил: «УПК не требует согласования детективов при принятии прокурором решения».


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