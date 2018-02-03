В США обнародовали документ о якобы злоупотреблениях ФБР при расследовании окружения Трампа

FBI

Республиканцы палаты представителей США обнародовали секретный доклад, в котором обвиняются высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции в предвзятости на ранних стадиях расследования о связях команды Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Об этом сообщает The New York Times.

Комитет по разведке Палаты представителей сделал доклад публичным после недели уговоров от высокопоставленных чиновников органов национальной безопасности не раскрывать засекреченную информацию.

Сообщается, что доклад зачитали вслух на встрече с журналистами после того, как Трамп дал свое разрешение на рассекречивание документа.

«Многим людям должно быть стыдно за себя, и за гораздо худшие вещи, чем эти», — сказал он сегодня.

Документ утверждает, что высокопоставленные чиновники правительства способствовали в основном демократам. В докладе сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, когда они обратились за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа — Картером Пейджем.

Однако демократы заявляют, что республиканцы таким образом пытаются протолкнуть байку, которая негативно скажется на расследовании о вмешательстве РоSSии в выборы 2016 года и в отношении возможного сговора между командой Трампа и россиянами.

«Высшее руководство и следователи из ФБР и Министерства юстиции политизировали священный следственный процесс в пользу демократов и против республиканцев, — то, что было немыслимо еще совсем недавно», — написал Трамп сегодня в своем Twitter еще до обнародования тайного доклада.


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