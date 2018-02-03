"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО

ВСУ

Украинская армия не является одной из лучших в Европе. Об этом говорит украинский журналист Юрий Бутусов, приводя выводы эксперта НАТО, экс-советника министра обороны Украины, подполковника Глена Гранта.

Бутусов на своей странице в Facebook привел несколько цитат Глена Гранта, взятых и разных статей военного эксперта, передает Час Пик.

"Честные и объективные - вот так нас на самом деле видят специалисты НАТО, когда они не связаны дипломатическим протоколом", - написал Бутусов.

Глен Грант, в частности, пишет о том, что необходимо срочно менять практику комплектования штаба АТО из тыловых штабов, поскольку создается две армии - боевая армия Восточного фронта и штабная армия Муженко, которые не разделяют одинаковых этических или ценностных основ.

Также Грант пишет, что качество любой бригады или батальона и роты - это качество их командира. Плохие бригады подразумевают плохих генералов над ними, потому что генералы назначают неправильных людей.

По мнению эксперта, офицеры, которые полагаются на применение власти, должны быть отстранены. Система, базирующаяся на применении власти, является устаревшим похмельем советской эпохи и не подходит для новой современной Украины. Это убивает ВСУ.

Глен Грант отмечает, что "привязка войск к одной обороной позиции, как того требуют Минские договоренности, неправильна, потому что это придает противнику стратегическое преимущество. РоSSия ежедневно пользуется этим. Потеря стратегического преимущества - это крупнейшее поражение любого национального или военного руководства".

"Украинская армия совершенствуется каждый день, но в целом она является одной из лучших в Европе, поскольку она имеет некоторые значительные организационные недостатки. Поставка Украине "Джавелинов" их не исправит, а может даже их ухудшить", - пишет эксперт.

"Люди, вы должны реально смотреть на вещи. У вас недостаточно денег, поэтому вы должны переформатировать войска с учетом тех денег, которые у вас есть, потому что правительство не собирается выделять вам больше! Просто спуститесь на землю!", - мнение эксперта НАТО, экс-советника министра обороны Украины, подполковника Глена Гранта.


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