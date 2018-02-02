НАБУ расследует еще одно дело о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского

О подозрении по состоянию на 2 февраля никому не сообщено.

НАБУ расследует еще одно дело о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях в Министерстве экологии и природных ресурсов в тот период, когда его возглавлял Николай Злочевский.

"Сейчас детективы НАБУ расследуют факты злоупотреблений, которые, по версии следствия, имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли", - сообщили в НАБУ в пятницу в ответ на запрос программы "Схемы" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый".

Уголовное производство расследуется по статьям УК Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "злоупотребление властью или служебным положением", "служебный подлог (повлекший тяжкие последствия)".

В НАБУ указали, что досудебное расследование в деле продолжается, о подозрении по состоянию на 2 февраля никому не сообщено.

В Бюро пояснили, что получили это дело от Генеральной прокуратуры по подследственности в конце 2015 года. Тогда же в НАБУ передали еще одно уголовное производство, открытое следователями Генпрокуратуры, по фактам возможных злоупотреблений при выдаче в 2010-2012 годах специальных разрешений на пользование недрами субъектам хозяйствования. Это производство, напомнили в НАБУ, было закрыто в августе 2017 года по решению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

1 февраля "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке сообщила, что на днях Злочевский вернулся в Украину.

Злочевский выехал из Украины в 2014 году после предъявления Генеральной прокуратурой подозрений в незаконном обогащении и был объявлен в розыск.

Осенью прошлого года Злочевского сняли с розыска.

В январе Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

В отношении Burisma расследовалось уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд гривен, но его закрыли в январе 2017 года после того, как компания заплатила налоговые платежи в размере 180 млн грн. В конце декабря 2016 года заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде и близкий к Петру Порошенко депутат Игорь Кононенко встречался в Вене со Злочевским. Фотографии со встречи попали в СМИ.

Напомним, что лицензии на большинство месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании из Burisma Holdings, были выданы за два периода. Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй - на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр - единственный на сегодня в стране распорядитель спецразрешений на пользование недрами.


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