Новоалександровку вычеркнут из списка неподконтрольных Украине населенных пунктов
В поселке возобновят социальные выплаты в полном объеме.
Глава Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз поручил подготовить документы об исключении поселка Новоалександровка из перечня временно оккупированных населенных пунктов.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Поручил подготовить пакет документов об исключении поселка Новоалександровка из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме", - написал глава ОГА.
Ранее сообщалось, что Новоалександровка с 2014 года находится в "серой зоне" и на сегодня в ней осталось 17 жителей, в основном пожилые люди. В настоящее время в поселке нет электроэнергии, газо- и водоснабжения. Теперь в Новоалександровке продолжается восстановление основных коммуникаций.
Напомним, силы АТО взяли под контроль Новоалександровку Луганской области в конце января. В ноябре прошлого года силы АТО освободили от боевиков и взяли под свой контроль села Гладосово и Травневое возле Горловки в Донецкой области.
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02.02.2018 17:06