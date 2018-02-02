Новоалександровку вычеркнут из списка неподконтрольных Украине населенных пунктов

В поселке возобновят социальные выплаты в полном объеме.

?Новоалександровку вычеркнут из списка неподконтрольных Украине населенных пунктов
Фото: пресс-служба ЛОГА

Глава Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз поручил подготовить документы об исключении поселка Новоалександровка из перечня временно оккупированных населенных пунктов.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Поручил подготовить пакет документов об исключении поселка Новоалександровка из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме", - написал глава ОГА.

Ранее сообщалось, что Новоалександровка с 2014 года находится в "серой зоне" и на сегодня в ней осталось 17 жителей, в основном пожилые люди. В настоящее время в поселке нет электроэнергии, газо- и водоснабжения. Теперь в Новоалександровке продолжается восстановление основных коммуникаций.

Напомним, силы АТО взяли под контроль Новоалександровку Луганской области в конце января. В ноябре прошлого года силы АТО освободили от боевиков и взяли под свой контроль села Гладосово и Травневое возле Горловки в Донецкой области.


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