Трое военнослужащих получили ранения на Донбассе в пятницу

Боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ, применяя минометы и пехотное вооружение.

Трое военнослужащих получили ранения на Донбассе в пятницу
Фото: Макс Левін

В течение дня в пятницу боевики продолжили обстреливать позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в основном применяя минометы и пехотное вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Сегодня силы агрессора продолжили привычную для себя практику обстрелов позиций украинских защитников. Основным средством огневого воздействия противника стали минометы и пехотное вооружение", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики активизировались в пригороде Авдеевки. На подступах к населенному пункту они применяли 82-мм минометы, гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье террористы вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов неподалеку Павлополя и Лебединского.

В результате обстрелов ранения получили трое военнослужащих.

Напомним, ночью боевики обстреляли поселок Мироновский в Донецкой области.


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