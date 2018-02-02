Трое военнослужащих получили ранения на Донбассе в пятницу
Боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ, применяя минометы и пехотное вооружение.
В течение дня в пятницу боевики продолжили обстреливать позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в основном применяя минометы и пехотное вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.
"Сегодня силы агрессора продолжили привычную для себя практику обстрелов позиций украинских защитников. Основным средством огневого воздействия противника стали минометы и пехотное вооружение", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении боевики активизировались в пригороде Авдеевки. На подступах к населенному пункту они применяли 82-мм минометы, гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы.
На Приазовье террористы вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов неподалеку Павлополя и Лебединского.
В результате обстрелов ранения получили трое военнослужащих.
Напомним, ночью боевики обстреляли поселок Мироновский в Донецкой области.
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