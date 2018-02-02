Заявления о продаже "вышек Бойко" могут иметь негативные последствия для иска против РФ, - юристы

Украина должна подать свой меморандум в Арбитражный трибунал уже 19 февраля.

Заявления о продаже "вышек Бойко" могут иметь негативные последствия для иска против РФ, - юристы
Фото: trud-ost.ru

Заявления генерального прокурора Юрия Луценко о том, что Украина намерена продать две "вышки Бойко" подрывают позицию Украины в международных судах.

Об этом ZN.UA заявил источник в группе юристов, занимающихся сопровождением дела в рамках иска Украины против РоSSии относительно нарушения положений Конвенции ООН по морскому праву.

"Мы постоянно повторяем, что РоSSия заблокировала доступ Украине к ее ресурсам и незаконно конфисковала украинские самоподъемные буровые установки, расположенные на территории Одесского, Голицынского, Архангельского и Штормового газоконденсатных месторождений. При этом Луценко заявляет, что Украина собирается продавать "вышки Бойко". Где же логика? Подобными заявлениями генпрокурор подрывает позицию украинского государства в международных судах. Продажа этих вышек будет иметь негативные последствия для наших исковых требований в Арбитражном трибунале по иску Украины против РоSSии относительно нарушений РФ положений Конвенции ООН по морскому праву", - отметил эксперт, указав на то, что Украина должна подать свой меморандум в Арбитражный трибунал уже 19 февраля.

"Заявление Луценко не просто предоставляет аргументы роSSийской стороне относительно отсутствия нарушений в ее действиях, но и дает возможность Арбитражному трибуналу отклонить исковые требования Украины", - добавил он.

Собеседник напомнил, что "вышки Бойко" фигурируют и в претензиях "Нафтогаза" к РоSSии в рамках иска, рассматриваемого Международным трибуналом при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в соответствии с украино-роSSийским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Заявление Луценко больно бьет и по позиции "Нафтогаза", практически нивелируя его шансы на выигрыш", - заметил источник.

По его словам, заявления Луценко о том, что покупатель после совершения сделки может попытаться вернуть в собственность вышки или взыскать средства за их изъятие у законного владельца с руководства оккупационной власти или РоSSии, "противоречат логике и свидетельствуют о непонимании правовых последствий подобных действий".

Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца, к которой ZN.UA также обратилось за комментариями, сообщила, что МИД не был осведомлен о планах ГПУ относительно продажи "вышек Бойко".

Напомним, сегодня генпрокурор отчитался о ходе следствия по делу "вышек Бойко". Луценко заявил, что Украина может продать захваченные Россией вышки для взыскания через международные суды.

В 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн.

Юрий Бойко занимал должность министра энергетики в 2011 году, и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Однако в мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности Бойко к закупке плавучих буровых установок по завышенной цене.

В 2014 году обе вышки отошли в собственность РоSSии, когда был аннексирован Крым.

В январе 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на плавучие буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" (так называемые "вышки Бойко").


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