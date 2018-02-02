Православный бизнес: как Путин использует церковь - The Economist

Каждый год 18 января миллионы россиян заставляют иностранцев трепетать и удивляться. Зимой, когда температура упала до 10 градусов мороза в Москве и 45 градусов ниже нуля в Якутии, они прыгают в вырубленную в форме креста прорубь.

Об этом пишет The Economist, передает ZN.UA

Этот ежегодный ритуал, который символизирует крещение Иисуса Христа, был главной темой на всех роSSийских телеканалах, в частности потому, что в нем принимал участие президент Владимир Путин. РоSSийский лидер скинул с себя тулуп и валенки, перекрестился и прыгнул в ледяную воду озера Селигер.

Местные чиновники последовали его примеру. Мэр Ярославля, который входит в партию Путина, призвал всех местных чиновников тоже прыгать в прорубь.

«Я попросил всех председателей и заместителей принять участие в этом организованном мероприятии. Вы же все православные люди, разве нет?» — сказал роSSийский чиновник в телевизионном заявлении.

Он был похож на лидера комсомола, который приказывает госслужащим взять «добровольно» участие в «субботнике». Риторика мэра Ярославля иллюстрирует парадоксальную схожеть между советскими и современными религиозными практиками в РоSSии. Портреты Ленина заменили на православные иконы, а годовщину большевистского переворота отменили, заменив праздником в честь изгнания католиков-поляков из православной РоSSии в 17-м веке. Но подходы до сих пор кажутся очень советскими.

РоSSийские прокуроры постоянно возбуждают уголовные дела против блогеров за «оскорбление чувств верующих». Патриарх РПЦ развернул целую кампанию, призывая голосовать за Путина на следующих выборах. Государство защищает религиозных активистов и атакует художников, которые бросают вызов церкви. А церковь в ответ стала защитником государственной идеологии.

Хотя это и несколько превышает официальный статус церкви, она вызывает такое же возмущение, как и идеология СССР в 1980-х годах. Опрос «Левада Центра» показали, что две трети россиян не хотят, чтобы церковь влияла на решения государства. Хотя количество тех, кто считает себя православными христианами, выросло за последние 27 лет до 71%, лишь 6% опрошенных россиян ходят на службы каждую неделю. Об этом свидетельствуют данные Pew Research Centre. Лидеры РПЦ отдают предпочтение измерению роста церкви количеством приходов, а не верующих.

«В 1988 РПЦ имела 6 тысяч приходов. Теперь у нас их 36 тысяч. Это означает, что каждый год мы открываем более тысячи церквей», — сказал The Economist метрополит Иларион Алфеев, который занимается иностранными делами РПЦ.

Он добавил, что церковь всегда поддерживала государство. В 19-м веке православие было интегрировано в идеологическую триаду государства на уровне с национализмом и автократией. Диктатор СССР Иосиф Сталин заигрывал с церковью по тем же причинам. КГБ использовало православных священников в качестве информаторов. Такая тесная связь с часто коррумпированным и репрессивным государством подорвала моральный авторитет церкви.

Распад СССР дал надежду на духовное возрождение. Но РПЦ вместо этого сосредоточилась на возвращении бывшего имущества. 1990-е годы охарактеризовались наибольшей свободой для нее. Но они были и наиболее сложными. Потеряв связь с государством, церковь могла потерять влияние. Она предложила свою лояльность новому государству в обмен на некоторые уступки включительно с правом импортировать без пошлины табак и алкоголь.

«Деньги оказались более важными для церкви, чем репутация», — сказал Сергей Чапнин, которого исключили из Московского патриархата в 2015 году.

В 2010-х годах Кирилл успешно заключил новое соглашение с государством. Он превратил духовенство на капелланов империи, которые стали ключевым поставщиком идеологических доктрин, таких как «традиционные ценности» и «русский мир».

«Только одна традиция передалась следующему поколению. И это советская традиция», — отмечает Чапнин.