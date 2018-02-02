В Харьковской области госисполнитель задержан при получении $4 тыс. взятки

Чиновник требовал деньги за перенос торгов по продаже имущества, находившегося в ипотеке.

В Харьковской области госисполнитель задержан при получении $4 тыс. взятки
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачили на взятке заместителя начальника одного из межрайонных отделов Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Харьковской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник вымогал у местного жителя 4 тыс. долларов за перенос торгов по продаже имущества, находившегося у мужчины в ипотеке, с последующим прекращением исполнительного производства.

Правоохранители задокументировали факт получения госисполнителем первой части взятки.

Фото: ssu.gov.ua

"При получении еще одной части неправомерной выгоды в размере 27 тыс. гривен сотрудники СБУ задержали служащего в помещении отдела исполнительной службы. Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании в отношении задержанного меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в октябре прошлого года в Харькове поймали госисполнителя на взятке более 100 тыс. гривен.


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