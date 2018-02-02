Климкин посетит Францию 4-5 февраля

Глава украинского МИДа проведет встречи с политиками и журналистами.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 4-5 февраля посетит Францию.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Отмечается, что в ходе визита Климкин проведет переговоры с министром Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дриана, встретится с политиками и экспертами, а также даст интервью ведущим французским СМИ .

Также Климкин возложит цветы к месту захоронения генерального секретаря межнациональных дел, а затем министра иностранных дел Украинской Народной Республики в изгнании Александра Шульгина.

Напомним, 1-2 февраля глава украинского МИДа находится с рабочим визитом в Нидерландах.