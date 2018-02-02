Климкин посетит Францию 4-5 февраля
Глава украинского МИДа проведет встречи с политиками и журналистами.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 4-5 февраля посетит Францию.
Об этом сообщается на сайте МИДа.
Отмечается, что в ходе визита Климкин проведет переговоры с министром Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дриана, встретится с политиками и экспертами, а также даст интервью ведущим французским СМИ.
Также Климкин возложит цветы к месту захоронения генерального секретаря межнациональных дел, а затем министра иностранных дел Украинской Народной Республики в изгнании Александра Шульгина.
Напомним, 1-2 февраля глава украинского МИДа находится с рабочим визитом в Нидерландах.
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Политика
02.02.2018 16:57