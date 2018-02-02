В Шотландии решат, обращаться ли в суд ЕС из-за Brexit

Решение будет объявлено в начале следующей неделе.

Шотландский суд примет в начале следующей недели решение о том, следует ли обратиться в Суд Евросоюза относительно решения Великобритании о выходе из ЕС .

Об этом заявил пресс-секретарь Сессионного суда - шотландского Верховного гражданского суда, передает агентство Рейтер.

Решение будет объявлено в начале следующей неделе.

Агентство отмечает, что дело было возбуждено группой законодателей, которые являются сторонниками членства в ЕС .

Напомним, решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме в июне 2016 года. Тогда за Brexit проголосовали 51,9% участвовавших в референдуме. В марте 2017 года закон о Brexit был принят парламентом и одобрен королевой.

Премьер-министр Великобритании Тераза Мэй заявила, что не потерпит никаких попыток в парламенте заблокировать этот процесс. Однако британские законодатели бросили вызов правительству в декабре, поддержав поправку, которая дает парламенту решающий голос относительно окончательного Brexit-соглашения.

Напомним, что накануне Гибралтар заявил о своем праве выборочно применить соглашение по "Брексит".