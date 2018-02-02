В Шотландии решат, обращаться ли в суд ЕС из-за Brexit
Решение будет объявлено в начале следующей неделе.
Шотландский суд примет в начале следующей недели решение о том, следует ли обратиться в Суд Евросоюза относительно решения Великобритании о выходе из ЕС.
Об этом заявил пресс-секретарь Сессионного суда - шотландского Верховного гражданского суда, передает агентство Рейтер.
Решение будет объявлено в начале следующей неделе.
Агентство отмечает, что дело было возбуждено группой законодателей, которые являются сторонниками членства в ЕС.
Напомним, решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме в июне 2016 года. Тогда за Brexit проголосовали 51,9% участвовавших в референдуме. В марте 2017 года закон о Brexit был принят парламентом и одобрен королевой.
Премьер-министр Великобритании Тераза Мэй заявила, что не потерпит никаких попыток в парламенте заблокировать этот процесс. Однако британские законодатели бросили вызов правительству в декабре, поддержав поправку, которая дает парламенту решающий голос относительно окончательного Brexit-соглашения.
Напомним, что накануне Гибралтар заявил о своем праве выборочно применить соглашение по "Брексит".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.02.2018 16:57