Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе сократилось на 25%, - Хуг
80% обстрелов приходятся на районы Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта и на южные окраины Светлодарска.
За прошедшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала снижение нарушений режима прекращения огня на 25%, по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в пятницу.
В частности, зафиксированы 33 случая обстрелов из запрещенного Минского соглашениями вооружение (28 случаев применения артиллерии и 5 - минометов) по сравнению с 180 случаями за неделю до того, сообщил Хуг.
80% обстрелов приходятся на районы Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта и южные окраины Светлодарска.
«Беспилотник СММ зафиксировал у Обозного, контролируемой так называемой "ЛНР" два основные боевые танка Т-64 за 2,7 км от линии соприкосновения.
В непосредственной близости от подконтрольного Украине Александрополя на расстоянии 22,3 км от линии соприкосновения зафиксировали 4 самоходные гаубицы», - отметил Хуг и добавил, что в ночь на 29 января камера СММ ОБСЕ, размещенная на Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала количественное нарушение режима прекращения огня.
При этом он пообещал, что ОБСЕ будет работать над восстановлением мобильной связи по всей территории Донбасса. В Луганской области сеть удалось восстановить.
"Мы стараемся улучшить ситуацию в Донецке, как на подконтрольных украинскому правительству, так и не подконтрольных территориях, поскольку население стоит на первом месте.
Мы будем стараться восстановить связь на всей территории области, кроме некоторых участков, близких к линии разграничения", - сказал он.
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Политика
02.02.2018 16:54