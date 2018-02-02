Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе сократилось на 25%, - Хуг

80% обстрелов приходятся на районы Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта и на южные окраины Светлодарска.

Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе сократилось на 25%, - Хуг
Фото: Анастасия Грицанова

За прошедшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала снижение нарушений режима прекращения огня на 25%, по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в пятницу.

В частности, зафиксированы 33 случая обстрелов из запрещенного Минского соглашениями вооружение (28 случаев применения артиллерии и 5 - минометов) по сравнению с 180 случаями за неделю до того, сообщил Хуг.

80% обстрелов приходятся на районы Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта и южные окраины Светлодарска.

«Беспилотник СММ зафиксировал у Обозного, контролируемой так называемой "ЛНР" два основные боевые танка Т-64 за 2,7 км от линии соприкосновения.

Фото: Анастасия Грицанова

В непосредственной близости от подконтрольного Украине Александрополя на расстоянии 22,3 км от линии соприкосновения зафиксировали 4 самоходные гаубицы», - отметил Хуг и добавил, что в ночь на 29 января камера СММ ОБСЕ, размещенная на Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала количественное нарушение режима прекращения огня.

Фото: Анастасия Грицанова

При этом он пообещал, что ОБСЕ будет работать над восстановлением мобильной связи по всей территории Донбасса. В Луганской области сеть удалось восстановить.

"Мы стараемся улучшить ситуацию в Донецке, как на подконтрольных украинскому правительству, так и не подконтрольных территориях, поскольку население стоит на первом месте.

Мы будем стараться восстановить связь на всей территории области, кроме некоторых участков, близких к линии разграничения", - сказал он.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две неделиВ Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две недели
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Блок рекламы


Похожие новости
Трое военнослужащих получили ранения на Донбассе в пятницуТрое военнослужащих получили ранения на Донбассе в пятницу
ГПУ подаст представление на Бакулина на следующей неделеГПУ подаст представление на Бакулина на следующей неделе
СБУ: чемпион РоSSии по стрельбе воевал на Донбассе в составе ЧВК ВагнераСБУ: чемпион РоSSии по стрельбе воевал на Донбассе в составе ЧВК Вагнера
За сутки на Донбассе один военный погиб, двое получили боевые травмыЗа сутки на Донбассе один военный погиб, двое получили боевые травмы
Количество тактических полицейских до конца года увеличится втроеКоличество тактических полицейских до конца года увеличится втрое
Климкин и Альфано посетили пункт пропуска "Пищевик" на ДонбассеКлимкин и Альфано посетили пункт пропуска "Пищевик" на Донбассе
Военный погиб, двое ранены за сутки на ДонбассеВоенный погиб, двое ранены за сутки на Донбассе
В Stratfor сделали прогноз о миротворцах на ДонбассеВ Stratfor сделали прогноз о миротворцах на Донбассе
На Донбассе погиб военныйНа Донбассе погиб военный
США занимают прежнюю позицию в отношении миссии ООН на Донбассе, но открыты к диалогуСША занимают прежнюю позицию в отношении миссии ООН на Донбассе, но открыты к диалогу
Последние новости
Подгружаем последние новости