Количество обстрелов на Донбассе на прошлой неделе сократилось на 25%, - Хуг

80% обстрелов приходятся на районы Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта и на южные окраины Светлодарска.

Фото: Анастасия Грицанова

За прошедшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала снижение нарушений режима прекращения огня на 25%, по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в пятницу.

В частности, зафиксированы 33 случая обстрелов из запрещенного Минского соглашениями вооружение (28 случаев применения артиллерии и 5 - минометов) по сравнению с 180 случаями за неделю до того, сообщил Хуг.

80% обстрелов приходятся на районы Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта и южные окраины Светлодарска.

«Беспилотник СММ зафиксировал у Обозного, контролируемой так называемой "ЛНР" два основные боевые танка Т-64 за 2,7 км от линии соприкосновения.

Фото: Анастасия Грицанова

В непосредственной близости от подконтрольного Украине Александрополя на расстоянии 22,3 км от линии соприкосновения зафиксировали 4 самоходные гаубицы», - отметил Хуг и добавил, что в ночь на 29 января камера СММ ОБСЕ , размещенная на Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала количественное нарушение режима прекращения огня.

Фото: Анастасия Грицанова

При этом он пообещал, что ОБСЕ будет работать над восстановлением мобильной связи по всей территории Донбасса. В Луганской области сеть удалось восстановить.

"Мы стараемся улучшить ситуацию в Донецке, как на подконтрольных украинскому правительству, так и не подконтрольных территориях, поскольку население стоит на первом месте.

Мы будем стараться восстановить связь на всей территории области, кроме некоторых участков, близких к линии разграничения", - сказал он.