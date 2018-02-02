Гройсман поручил ГФС и АМКУ проверить основания для повышения цен бензин

"Выйдите и объясните людям, как формируется цена на топливо и почему она стала именно такой".

Гройсман поручил ГФС и АМКУ проверить основания для повышения цен бензин
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе проанализировать основания для повышения цен на топливо на АЗС.

Об этом он заявил журналистам в ходе рабочей поездки в Богуслав.

"Я обеспокоен тем, что сейчас происходит с ценами на топливо. Я недавно поручил ГФС проанализировать, по какой цене ввозят топливо в страну, по которой продают, какая маржа. Я считаю, что ГФС совместно с Антимонопольным комитетом должны задать этот вопрос, сделать его публичным. Если мы говорим о том, что стоимость нефти была 55 долларов, сегодня - 70, то я понимаю, что произошло повышение", - сказал премьер.

"Но выйдите и объясните людям, как формируется цена на топливо и почему она стала именно такой", - добавил он.

Напомним, осенью прошлого года операторы рынка нефтепродуктов заявили, что рост цен на бензин и дизтопливо в течение сентября-ноября был обусловлен внешними факторами.

В октябре 2016 года семь сетей АЗС оштрафовали за ценовой сговор.


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