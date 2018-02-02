В ОБСЕ призвали Дуду ветировать скандальный закон о "бандеровской идеологии"
Президент Польши Анджей Дуда должен ветировать поправки к закону об Институте национальной памяти.
Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, передает
По его словам, несмотря на чувствительность некоторых исторических вопросов, «свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых».
«История – это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения. Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов. Только когда заявления являются подстрекательством к насилию или дискриминации, они могут быть криминализированы», – отметил Дезир.
В ночь на 1 февраля законопроект одобрил польский Сенат, его отправили на подпись президенту. До этого Дуда обещал «тщательно проанализировать» документ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.02.2018 16:53