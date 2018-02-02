В ОБСЕ призвали Дуду ветировать скандальный закон о "бандеровской идеологии"

Президент Польши Анджей Дуда должен ветировать поправки к закону об Институте национальной памяти.

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, передает УНИАН.

По его словам, несмотря на чувствительность некоторых исторических вопросов, «свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых».

«История – это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения. Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов. Только когда заявления являются подстрекательством к насилию или дискриминации, они могут быть криминализированы», – отметил Дезир.

В ночь на 1 февраля законопроект одобрил польский Сенат, его отправили на подпись президенту. До этого Дуда обещал «тщательно проанализировать» документ.