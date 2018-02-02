В Иране полиция задержала 29 противниц хиджабов

В иранской полиции заявили, что женщины были обмануты пропагандистской кампанией.

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В Иране полиция задержала 29 участниц акции протеста против обязательного ношения женщинами хиджабов в публичных местах.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранскую полицию.

Согласно заявлению полиции, женщины сняли платки, так как были обмануты пропагандистской кампанией, которую организовали живущие за границей иранцы, передает "Радио Свобода". Так, издание напоминает, что в декабре, за день до начала крупнейших с 2009 года акций протеста в Иране, в соцсетях появилась видеоролик с женщиной с непокрытой головой в центре Ирана, которая привязала белый платок к палке и размахивала ею. После этого в соцсетях начали распространяться фотографии и видеоролики с иранками без платков под хештегом #MyStealthyFreedom.

Как заявила агентству Рейтер Маси Алинеджад, администратор сайта My Stealthy Freedom, на котором публикуются фотографии женщин без хиджабов, иранкские женщины вышли на акцию 1 февраля в знак протеста против "наиболее очевидного символа угнетения" и чрезмерного вмешательства религии в их жизнь. По ее словам, участницы акции считают, что в XXI веке они "имеют право быть самими собой".

После революции 1979 года в Иране действует исламский дресс-код, который предписывают женщинам закрывать волосы в общественных местах.

Напомним, что в марте 2017 года Европейский суд признал законным запрет на ношение хиджабов на работе.