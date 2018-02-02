В Иране полиция задержала 29 противниц хиджабов

В иранской полиции заявили, что женщины были обмануты пропагандистской кампанией.

В Иране полиция задержала 29 противниц хиджабов
Архив
Фото: www.dw-world.de

В Иране полиция задержала 29 участниц акции протеста против обязательного ношения женщинами хиджабов в публичных местах.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранскую полицию.

Согласно заявлению полиции, женщины сняли платки, так как были обмануты пропагандистской кампанией, которую организовали живущие за границей иранцы, передает "Радио Свобода". Так, издание напоминает, что в декабре, за день до начала крупнейших с 2009 года акций протеста в Иране, в соцсетях появилась видеоролик с женщиной с непокрытой головой в центре Ирана, которая привязала белый платок к палке и размахивала ею. После этого в соцсетях начали распространяться фотографии и видеоролики с иранками без платков под хештегом #MyStealthyFreedom.

Как заявила агентству Рейтер Маси Алинеджад, администратор сайта My Stealthy Freedom, на котором публикуются фотографии женщин без хиджабов, иранкские женщины вышли на акцию 1 февраля в знак протеста против "наиболее очевидного символа угнетения" и чрезмерного вмешательства религии в их жизнь. По ее словам, участницы акции считают, что в XXI веке они "имеют право быть самими собой".

После революции 1979 года в Иране действует исламский дресс-код, который предписывают женщинам закрывать волосы в общественных местах.

Напомним, что в марте 2017 года Европейский суд признал законным запрет на ношение хиджабов на работе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две неделиВ Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две недели
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортомСБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортом
Полиция установила убийц пятидесятников в СлавянскеПолиция установила убийц пятидесятников в Славянске
СБУ задержала чиновника сумской Госэкоинспекции за взимание "дани" с подчиненногоСБУ задержала чиновника сумской Госэкоинспекции за взимание "дани" с подчиненного
Полиция вручила Шабунину обвинительный актПолиция вручила Шабунину обвинительный акт
Чиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – НацполицияЧиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – Нацполиция
СБУ задержала бизнесмена из Донецка, который поставлял военное снаряжение "ДНР"СБУ задержала бизнесмена из Донецка, который поставлял военное снаряжение "ДНР"
В Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизниВ Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизни
Полиция Киева усилила охрану правительственного кварталаПолиция Киева усилила охрану правительственного квартала
Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих
СБУ задержала на взятке группу харьковских полицейских, получивших 20 тысяч гривен взятки СБУ задержала на взятке группу харьковских полицейских, получивших 20 тысяч гривен взятки
Последние новости
Подгружаем последние новости