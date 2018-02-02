Моравецкий объяснил необходимость принятия “антибандеровского закона”

Изменения в закон об институте нацпамяти Польши , которые касаются и преследования за отрицание «бандеровской идеологии», нужны для противодействия лжи относительно приписывания преступлений против евреев невиновным людям.

Об этом в четверг вечером в телеобращении к польскому народу заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, передает собственный корреспондент Укринформа.

“Ложь Освенцима — это не только отрицание немецких преступлений, но также и другие формы фальсификации истории. Одной из худших форм этой лжи есть умаление ответственности настоящих преступников и приписывание ответственности их жертвам. Мы хотим бороться с этой ложью в каждом её проявлении. Именно поэтому мы меняем закон об институте национальной памяти”, — заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что в Польше никогда не будет ограничиваться дискуссия о Холокосте, поскольку поляки сами были его жертвами.

Польский премьер подчеркнул, что поляки понимают эмоции со стороны Израиля.

“Нужно проделать много работы, чтобы мы, наше сообщество, смогли вместе рассказать сложную историю. Культура польских евреев является неотъемлемым элементом нашего, польского наследия”,- подчеркнул Моравецкий.

Напомним: сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об институте национальной памяти. Ими предусматривается наказание, включая тюремное заключение для тех, кто публично и вопреки фактам будет приписывать полякам и Польше ответственность за преступления против евреев в годы Второй мировой войны.

Этот закон также предусматривает возможность открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение преступлений украинскими националистами и украинскими формированиями, сотрудничавшими с третьим рейхом. Израиль и мировые еврейские организации раскритиковали закон, убеждая, что он запрещает критику поляков, которые могли быть причастными к убийствам евреев во время Второй мировой войны.

МИД Украины выразило глубокую обеспокоенность фактом принятия Сеймом этого закона. Украинская сторона призвала польскую к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.