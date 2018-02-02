Моравецкий объяснил необходимость принятия “антибандеровского закона”

mateush-moravetskiy

Изменения в закон об институте нацпамяти Польши, которые касаются и преследования за отрицание «бандеровской идеологии», нужны для противодействия лжи относительно приписывания преступлений против евреев невиновным людям.

Об этом в четверг вечером в телеобращении к польскому народу заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, передает собственный корреспондент Укринформа.

“Ложь Освенцима — это не только отрицание немецких преступлений, но также и другие формы фальсификации истории. Одной из худших форм этой лжи есть умаление ответственности настоящих преступников и приписывание ответственности их жертвам. Мы хотим бороться с этой ложью в каждом её проявлении. Именно поэтому мы меняем закон об институте национальной памяти”, — заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что в Польше никогда не будет ограничиваться дискуссия о Холокосте, поскольку поляки сами были его жертвами.

Польский премьер подчеркнул, что поляки понимают эмоции со стороны Израиля.

“Нужно проделать много работы, чтобы мы, наше сообщество, смогли вместе рассказать сложную историю. Культура польских евреев является неотъемлемым элементом нашего, польского наследия”,- подчеркнул Моравецкий.

Напомним: сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об институте национальной памяти. Ими предусматривается наказание, включая тюремное заключение для тех, кто публично и вопреки фактам будет приписывать полякам и Польше ответственность за преступления против евреев в годы Второй мировой войны.

Этот закон также предусматривает возможность открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение преступлений украинскими националистами и украинскими формированиями, сотрудничавшими с третьим рейхом. Израиль и мировые еврейские организации раскритиковали закон, убеждая, что он запрещает критику поляков, которые могли быть причастными к убийствам евреев во время Второй мировой войны.

МИД Украины выразило глубокую обеспокоенность фактом принятия Сеймом этого закона. Украинская сторона призвала польскую к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две неделиВ Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две недели
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин США объяснил засекречивание части "кремлевского отчета"Минфин США объяснил засекречивание части "кремлевского отчета"
Арестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиториюАрестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиторию
Глава Госкино Ильенко объяснил выдачу премий его кузинеГлава Госкино Ильенко объяснил выдачу премий его кузине
В Кремле объяснили, почему Путин решил вернуть Украине военную технику из КрымаВ Кремле объяснили, почему Путин решил вернуть Украине военную технику из Крыма
"Мы не покупаем, мы их строим": депутат от БПП объяснил, откуда в его собственности 63 квартиры"Мы не покупаем, мы их строим": депутат от БПП объяснил, откуда в его собственности 63 квартиры
Глава МИД Германии объяснил, почему Берлин хочет дружить с Россией
Судья, который вынес условный приговор Крысину, объяснил свое решениеСудья, который вынес условный приговор Крысину, объяснил свое решение
В САП объяснили, почему закрыли дело против ДовгогоВ САП объяснили, почему закрыли дело против Довгого
В НАБУ объяснили, почему обыскали помощников МосийчукаВ НАБУ объяснили, почему обыскали помощников Мосийчука
В Беларуси объяснили, почему голосовали против резолюции по КрымуВ Беларуси объяснили, почему голосовали против резолюции по Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости