?В НАПК препятствовуют проверкам е-деклараций другими органами, - адвокат

Эксперты обнаружили неправдивые декларации у членов Верховного Суда, которым Агентство дало положительную оценку.

Роман Маселко Фото: Макс Левин

НАПК начало препятствовать другим органам осуществлять проверки электронных деклараций. Об этом сообщил Роман Маселко, адвокат и член ОО «Автомайдан» на круглом столе в Институте Горшенина.

"НАПК сказало, что привлечение к ответственности по делам о недостоверных декларациях Нацполицией и прокуратурой были незаконными. Потому что перед тем, как это сделать, нужно было сначала прийти к НАПК, в НАПК должны были сделать полную проверку, сделать вывод об установлении нарушения и только после этого Нацполиция, прокуратура или НАБУ могут привлекать к ответственности", - сказал Маселко.

Это при том, что за последний год НАПК проверила около 100 деклараций из более 1 млн, а решение о привлечении к ответственности вынесли только семерым, отметил эксперт.

Кроме того, Маселко рассказал о том, что Общественный совет добропорядочности обнаружил недостоверную информацию в декларациях кандидатов в Верховный суд, которых НАПК уже проверяло и дало положительную оценку.

"Лишь единицы судей прошли проверку НАПК и были забракованы на первых этапах. Те кандидаты, которые прошли проверку успешно, на собеседованиях часто говорили "какие к нам претензии, вот вывод НАПК, специально уполномоченного органа, который сказал, что никаких претензий к декларированию не имеет, а кто вы такие, чтобы проверять”. Это был любимый аргумент судей и его охотно принимала Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия ", - сказал Маселко.

В частности, недостоверную информацию нашли в декларациях судей Ольги Ступак и Валентины Симоненко.

"Сейчас в НАПК продолжается проверка найденных нами фактов об уже действующей судьи Верховного суда госпоже Ступак. Проверку начали еще в сентябре, до сих пор результатов нет, нам мотивируют это тем, что госпожа Ступак не дает объяснений. В председателя Совета судей Украины госпожи Симоненко тоже были обнаружены проблемы с декларацией - она не задекларировала корпоративные права своего мужа. Но НАПК в течение 10 месяцев проводит проверку, до сих пор ее не завершив, что дает возможность госпоже Симоненко стать судьей Верховного суда", - отметил Маселко.