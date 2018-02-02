В НАПК препятствовуют проверкам е-деклараций другими органами, - адвокат

Эксперты обнаружили неправдивые декларации у членов Верховного Суда, которым Агентство дало положительную оценку.

?В НАПК препятствовуют проверкам е-деклараций другими органами, - адвокат
Роман Маселко
Фото: Макс Левин

НАПК начало препятствовать другим органам осуществлять проверки электронных деклараций. Об этом сообщил Роман Маселко, адвокат и член ОО «Автомайдан» на круглом столе в Институте Горшенина.

"НАПК сказало, что привлечение к ответственности по делам о недостоверных декларациях Нацполицией и прокуратурой были незаконными. Потому что перед тем, как это сделать, нужно было сначала прийти к НАПК, в НАПК должны были сделать полную проверку, сделать вывод об установлении нарушения и только после этого Нацполиция, прокуратура или НАБУ могут привлекать к ответственности", - сказал Маселко.

Это при том, что за последний год НАПК проверила около 100 деклараций из более 1 млн, а решение о привлечении к ответственности вынесли только семерым, отметил эксперт.

Кроме того, Маселко рассказал о том, что Общественный совет добропорядочности обнаружил недостоверную информацию в декларациях кандидатов в Верховный суд, которых НАПК уже проверяло и дало положительную оценку.

"Лишь единицы судей прошли проверку НАПК и были забракованы на первых этапах. Те кандидаты, которые прошли проверку успешно, на собеседованиях часто говорили "какие к нам претензии, вот вывод НАПК, специально уполномоченного органа, который сказал, что никаких претензий к декларированию не имеет, а кто вы такие, чтобы проверять”. Это был любимый аргумент судей и его охотно принимала Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия ", - сказал Маселко.

В частности, недостоверную информацию нашли в декларациях судей Ольги Ступак и Валентины Симоненко.

"Сейчас в НАПК продолжается проверка найденных нами фактов об уже действующей судьи Верховного суда госпоже Ступак. Проверку начали еще в сентябре, до сих пор результатов нет, нам мотивируют это тем, что госпожа Ступак не дает объяснений. В председателя Совета судей Украины госпожи Симоненко тоже были обнаружены проблемы с декларацией - она не задекларировала корпоративные права своего мужа. Но НАПК в течение 10 месяцев проводит проверку, до сих пор ее не завершив, что дает возможность госпоже Симоненко стать судьей Верховного суда", - отметил Маселко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две неделиВ Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две недели
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Блок рекламы


Похожие новости
НАПК своим бездействием отбеливает декларации топ-чиновников, - StateWatchНАПК своим бездействием отбеливает декларации топ-чиновников, - StateWatch
НАПК превратилось в тормоз антикоррупционных реформ, - ЛещенкоНАПК превратилось в тормоз антикоррупционных реформ, - Лещенко
Суд в Крыму отказал активисту в адвокатской защите и оставил под арестом на 10 сутокСуд в Крыму отказал активисту в адвокатской защите и оставил под арестом на 10 суток
Адвокаты сорвали заседание суда по делу ЯнуковичаАдвокаты сорвали заседание суда по делу Януковича
Адвокат заявил в прокуратуру о пытках крымского татарина, обвиняемого в "разжигании ненависти"Адвокат заявил в прокуратуру о пытках крымского татарина, обвиняемого в "разжигании ненависти"
НАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентстваНАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентства
Глава Госкино: НАПК фактически запустило процедуру моего увольненияГлава Госкино: НАПК фактически запустило процедуру моего увольнения
НАПК просит главу Госкино Ильенко объяснить выдачу премий его кузинеНАПК просит главу Госкино Ильенко объяснить выдачу премий его кузине
Адвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в УкраинуАдвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в Украину
После анализа отчетов партий НАПК составило 264 протоколаПосле анализа отчетов партий НАПК составило 264 протокола
Последние новости
Подгружаем последние новости