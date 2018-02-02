?НАПК своим бездействием отбеливает декларации топ-чиновников, - StateWatch

В Агентстве делают положительные заключения по декларациям на основании отсутствия информации, говорит эксперт.

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Топ-чиновники не фигурируют в уголовных расследованиях по неправдивому декларированию потому, что НАПК отбеливает их декларации, прикрываясь бездействием.

Об этом на круглом столе в Институте Горшенина заявил Глеб Каневский, председатель правления StateWatch на основании анализа всех уголовных производств, которые есть в реестре судебных решений от 2015 по статье 366 УК (декларирования недостоверной информации).

"Один из примеров из ряда тех, по которым НАПК сделало положительные выводы - народный депутат от БПП Александр Третьяков. Он прошел проверку НАПК. Однако была информация в СМИ , что у него есть квартира в Израиле. Так вот, в выводах НАПК вы не увидите никакой информации об Израиле, о том, осуществляло ли НАПК вообще какую-то проверку информации в Израиле. В НАПК нам объяснили, что государство Израиль на обращение НАПК просто не предоставило никакой информации о недвижимом имуществе гражданина Третьякова. Таким образом, в НАПК пришли к выводу, что имущества у него там нет и нарушений никаких нет", - сказал Каневский.

В общем по статье о декларировании незаконной информации завершено 194 уголовных производства, 136 из них ведет Национальная полиция.

"Именно Нацполиция пооткрывала дела против чиновников из-за того, что они не подали - внимание - декларацию в течение года после своего увольнения. Есть такая норма в законе о предотвращении коррупции, которая обязывает чиновников декларироваться даже после своего увольнения в течение года. Многие люди на местном уровне просто не знали о существовании такой нормы", - отметил Каневский.

Поэтому, эксперт считает, что НАПК необходимо провести национальную просветительскую кампанию, в ходе которой донести до чиновников всех уровней по всей Украине нормы закона о предотвращении коррупции.