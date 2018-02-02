?Климкин: Volkswagen и Adidas поплатятся за работу в Крыму

Украина ищет соответствующие юридические механизмы.

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Украина рассматривает меры против немецких компаний Volkswagen и Adidas, которые вопреки санкциям работают в оккупированном Крыму.

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Rheinische Post.

"Каждая попытка обойти санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, должна наказываться по закону", - заявил глава МИДа.

По его словам, Украина сейчас в процессе поиска соответствующих юридических механизмов.

"В нашем распоряжении есть широкий спектр механизмов, которые мы можем использовать. Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Однако, я пока не могу раскрыть детали, поскольку здесь требуется определенная конфиденциальность", - подчеркнул Климкин.

Напомним, в начале января Климкин пригрозил "достать" немецкие компании, которые причисляют Крым к территории РоSSии.

6 декабря 2017 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило о незаконной деятельности немецких компаний в аннексированном Крыму. В качестве подтверждения своих обвинений министерство указало адреса магазинов и представительств перечисленных компаний.

Концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии к работе своих ритейлеров на территории аннексированного полуострова.