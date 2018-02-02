Посол Украины в СЕ заподозрил сговор элит ради возвращения РоSSии в ПАСЕ

РФ может триумфально вернуться в ассамблею через год, опасается Кулеба.

Дмитрий Кулеба Фото: Сергей Нужненко

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что в Парламентской ассамблее и самом СЕ сговорились для возвращению РоSSии в ПАСЕ .

"Создается впечатление, что у нас в Парламентской Ассамблее и Совете Европы сговор элит по безусловному возвращению РоSSии. То есть есть определенное количество людей, принадлежащих к руководящим органам Совета Европы и ПАСЕ , которые договорились координировать свои усилия и будут пытаться обеспечить возвращение РоSSии. Собственно, ничего удивительного здесь нет. Частично такую же историю мы наблюдали и в предыдущие годы, и нам вместе с партнерами такие попытки удавалось успешно отбивать. Что нового появилось сейчас? Впервые состоялось заседание так называемого комитета ad hoc. "Аd hoc" – латинский термин, который означает, что комитет создан для специальной цели. И цель этого комитета вообще-то рассмотреть реформу ПАСЕ ", - сказал он в интервью "Сегодня".

"Но под этой благородной целью (реформы это хорошо, правда?) скрывается ключевое задание - создание нормативных предпосылок для возвращения россиян. То есть выполнение требования РоSSии по устранению возможности применения санкций против национальных делегаций. Потому что РоSSия говорит: "Мы вернемся только тогда, когда вы уберете возможность санкций, чтобы их вообще нельзя было применять". В таком случае РоSSия будет чувствовать себя защищенной: будет делать все что угодно, и не будет нести за это никакой ответственности", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что во время январской сессии ПАСЕ прошло первое заседание комитета ad hoc.

"Положено начало формату, с помощью которого в течение 2018 будут пытаться создать условия для возвращения РоSSии. Сторонники этого плана напрягают свои усилия, собирают коалицию, чтобы уже на июньской сессии внести изменения в правила процедуры, которые устраняют возможность применения санкций. То есть алгоритм такой: снимаем возможность санкций в июне – РоSSия тут же платит свой долг – Совет Европы становится счастливым, потому что получает деньги – и РоSSия в январе 2019 года триумфально возвращается в ПАСЕ ", - добавил Кулеба.

Напомним, роSSийская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за агрессии против Украины. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ , но тогда санкции остались в силе: РоSSия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.