Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" после госиспытаний в марте

Турчинов заявил, что они превосходят по характеристикам роSSийский "Смерч2.

Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" после госиспытаний в марте
Фото: rnbo.gov.ua

Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" после государственных испытаний ракетного комплекса в марте этого года.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он утверждает, что ракета "Ольха" является уникальной и превосходит по характеристикам ее роSSийский аналог "Смерч", в связи с чем на нее "уже есть огромный запрос и за рубежом". "Но прежде всего должны обеспечить этим мощным оружием нашу армию", - добавил секретарь СНБО.

Турчинов также выразил надежду, что в конце 2018 - начале 2019 состоятся государственные испытания крылатой ракеты отечественного производства, и она также будет поставлена на вооружение ВСУ.

Ракеты для "Ольхи" разработало конструкторское бюро "Луч". Выпускает их ГАХК "Артем".

Впервые о проекте "Ольха" широкой публике поведал 27 января 2016 года президент Украины Петр Порошенко. В марте того же года прошли первые испытания.

Вторым ракетным проектом, который сейчас реализует Украина, является "Гром". Это оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разрабатываемый конструкторским бюро "Южное". "Гром" призван заменить стоящие на вооружении ВСУ комплексы "Точка-У" советской разработки. Характеристики ОТРК неизвестны.


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