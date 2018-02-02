Центр бесплатной правовой помощи получил постоянного руководителя

Алексей Бонюк с лета прошлого года возглавлял центр в статусе и.о.

Центр бесплатной правовой помощи получил постоянного руководителя
Фото: minjust.gov.ua

оМинистерство юстиции назначило директором Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексея Бонюка, который с лета прошлого года исполнял обязанности директора. Об этом говорится в сообщении Минюста.

Предыдущий руководитель Центра бесплатной правовой помощи - Андрей Вишневский - покинул должность в апреле 2017 года в связи с назначением на должность замминистра юстиции. В июне 2017 года Минюст сообщил, что конкурс на должность руководителя Координационного центра выиграл замминистра юстиции Павел Мороз. Это решение вызвало недовольство сотрудников центра и правозащитников, которые обвинили Минюст в непрозрачности.

Под давлением общественности был объявлен повторный конкурс. Его победителем стал Бонюк.

Бонюк поблагодарил министерство за поддержку. "У нас много дел впереди. Думаю, что наша совместная, командная работа доказывать эффективность системы БПП (бесплатной правовой помощи), защищая права украинских граждан", - отметил он.

Бонюк занимается адвокатской деятельностью с 2001 года, до перехода на госслужбу был управляющим партнером в адвокатском объединении "Бонюк и партнеры". В свое время защищал Юрия Павленко (Хорта), которого судили за штурм Винницкого горсовета в декабре 2014 года. Также был защитником бывшего министра транспорта Николая Рудьковского.


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