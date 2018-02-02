СБУ: чемпион РоSSии по стрельбе воевал на Донбассе в составе ЧВК Вагнера

Спецслужба продолжает отслеживать персональные данные наемников.

Александр Заличев Фото: стоп кадр с видео на YouTube

Двукратный чемпион РоSSии в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на востоке Украины и в 2014 году проходил службу снайпером в роSSийской военной группировке "Частная военная компания Вагнера", сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Мы неоднократно информировали общественность о деятельности спецподразделения РФ под названием "Вагнер". Мы информировали, что у нас есть персональные данные почти 2 тысяч наемников. И в рамках этой работы открываются все новые и новые факты наглого отношения к Украине со стороны спецслужб РоSSии и отдельных граждан. Так, установлено, что один из наемников "Вагнера" был Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера. Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом РоSSии, а также подчеркиваю, членом сборной команды РоSSии по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах", - сказал он.

Служба безопасности подготовила письмо к министру молодежи и спорта Украины с просьбой довести соответствующую информацию до спортивных федераций стран-партнеров.