Турчинов: Украина пока не получила "джавелины"

"Надеюсь, что это в ближайшее время будет. Но я надеялся еще с марта 2014 года"

Турчинов: Украина пока не получила "джавелины"
Фото: turchynov.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сотрудничество с США по предоставлению Вооруженным силам Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin продолжается, но Украина пока их не получила.

"Сотрудничество продвигается, но оружия еще нет. И, к сожалению, разговоров вокруг и относительно этого больше, чем конкретных шагов", - цитирует Турчинова "Интерфакс-Украина".

Секретарь СНБО отметил, что сообщит о том, что Украина получила оружие, только после того, как сам его увидит.

"Пока что все "за", все говорят, все поддерживают, но я еще не видел ни одного Javelin, переданного Украине. Надеюсь, что это в ближайшее время будет. Но я надеялся еще с марта 2014 года", - сказал Турчинов журналистам после открытия Центра реагирования на киберугрозы в пятницу в Киеве.

Напомним, в декабре 2017 года администрация США сообщила о решении одобрить предоставить Украине летальное оружие. Также американские чиновники сообщили о получении Украиной противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.


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