В расследованиях о недостоверных электронных декларациях фигурируют только мелкие чиновники, - РПР

Более половины обвиняемых в неправдивой электронной декларации освободили от уголовной ответственности.

Фото: Макс Левин

К ответственности по статье 366 Уголовного кодекса Украины о декларировании недостоверной информации привлекают только чиновников низкого уровня, в этих делах не фигурируют народные депутаты, члены правительства или топ-чиновники. Об этом заявил Александр Леменов, главный эксперт Антикоррупционной группы РПР на круглом столе в Институте Горшенина.

С момента запуска системы электронного декларирования в сентябре 2016 было завершено 194 уголовных производств по статье о недостоверных данных в декларации. По словам эксперта РПР, большинство производств заканчивается тем, что суд освобождает обвиняемого от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

"Мы подсчитали количество лиц, к которым были приняты обвинительные приговоры - их аж 14. Четыре человека лишили свободы, все освобождены от отбывания наказания. Шесть человек - общественные работы. Один освобожден от общественных работ в связи с амнистией. К четырем применили штраф. Трое освобождены от штрафа в связи с амнистией. Кроме этого, количество лиц, к которым были приняты оправдательные приговоры, равно нулю. Сейчас продолжается несколько апелляционных обжалований", - сообщил Леменов.

Количество лиц, которые были освобождены от уголовной ответственности - 110 служащих, а это 56% от общего количества дел. 70 обвинительных актов (это чуть больше трети) сейчас находятся в судах.

"Мы можем четко констатировать, что на высшем уровне работа по проверке электронных деклараций не ведется. В реестре замечены только те случаи, когда к ответственности привлекаются должностные лица низкого уровня. Если вообще это можно назвать привлечением к ответственности ", - отметил Леменов.

На данный момент в системе декларирования находится 1,125 тыс. ежегодных деклараций, из них, по словам представителя РПР, проверено - примерно 100.

"Однако, когда высшее политическое руководство требует очень быстро проверить электронную декларацию - это происходит буквально мгновенно. Свежий пример - кандидат на должность судьи Конституционного суда Анжелика Крусян. Агентство проверило ее декларацию за рекордные два дня. При этом, по сообщению наших партнеров из DEJURE Foundation, на момент проверки срок подачи документов на конкурс в Конституционный суд уже завершился. Напомню, что госпожа Крусян считается достаточно близкой к одиозному смотрящему за судебной системой Сергею Кивалову, именно он помогал Виктору Януковичу на президентских выборах в 2004 ", - отметил Леменов.

По мнению эксперта, ключевую роль в ситуации с проверкой электронных деклараций играет отсутствие политической воли у высшего руководства страны.