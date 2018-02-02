Глава ЦИК фюрера РФ сделала замечание Пескову за агитацию в пользу фюрера РФ

Пресс-секретарь Путина не понесет никакой ответственности за нарушение правил.

Глава ЦИК РФ сделала замечание Пескову за агитацию в пользу Путина
Элла Памфилова
Фото: niaa.ru

Глава ЦИК РоSSии Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову за то, что он оценивает деятельность своего начальника Владимира Путина, а значит - агитирует за него.

Об этом сообщают "Ведомости".

"СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с оценкой деятельности его начальника, в котором были очевидные признаки агитации", - сообщила Памфилова.

Какие конкретно высказывания Пескова вызвали претензии Памфиловой, она не уточнила, заметив, что речь идет о репликах 29 января. Она напомнила, что в период избирательной кампании чиновники не имеют права использовать свое должностное положение для агитации, под которой также понимается выражение своих предпочтений.

Памфилова попросит Пескова больше не допускать таких нарушений, но ни о каких мерах ответственности в отношении Пескова она не сказала.

29 января Песков, помимо прочего, ответил на вопрос журналистов о том, является ли оппозиционер Алексей Навальный политической угрозой для Путина. "Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы РоSSии, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать. Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше", - заявил в ответ пресс-секретарь Путина.

Напомним, что накануне Навальный заявил о его возможном аресте на время выборов президента РоSSии.


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