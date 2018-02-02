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2018-02-02
Поселок Мироновский в Донецкой области подвергся обстрелу
Снаряд попал в дом, в котором были два человека.
Фото: dn.npu.gov.ua
Боевики ночью обстреляли поселок Мироновский в Донецкой области.
В результате попадания снарядов были повреждены частный дом по ул. Садовая, в котором находились мужчина и женщина, и два помещения рыбхоза.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает областная полиция.
Возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).
Сейчас ситуация спокойная.
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