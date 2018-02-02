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Поселок Мироновский в Донецкой области подвергся обстрелу Снаряд попал в дом, в котором были два человека. Фото: dn.npu.gov.ua Боевики ночью обстреляли поселок Мироновский в Донецкой области. В результате попадания снарядов были повреждены частный дом по ул. Садовая, в котором находились мужчина и женщина, и два помещения рыбхоза. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает областная полиция. Возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Сейчас ситуация спокойная.

LB.ua

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