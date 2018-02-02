Пентагон создаст подразделение по подготовке к войне с РФ и Китаем

США-РоSSия-Китай

Министерство обороны США откроет новое подразделение, которое будет вести подготовку к потенциальной войне с Россией и Китаем.

Об этом сообщает The Time.

По новой военной стратегии, США признали РоSSию и Китай своими главными врагами. В связи с этим Пентагон решил создать отдельный отдел, который будет заниматься координацией действий в конвенционной войне с двумя потенциальными противниками.

Отмечается, что запланированные воздушные, морские и наземные воздушные удары служат доказательством того, что США отказывается от тактики контртерроризма и предотвращения нападений.

Военные признают, что РоSSия и Китай — это две очень разные угрозы, поэтому для победы над ними необходимы разные планы действий.

“В случае войны с Россией преобладали бы воздушные и наземные боевые действия, хотя военно-морским силам пришлось бы пробиться через северную часть Атлантического океана, чтобы доставить в Европу солдат и оружие”, — рассказывает вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США Пол Сельва.

Тем временем, по мнению генералов, с Китаем придется осуществлять много морских и воздушных сражений.


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