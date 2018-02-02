Пентагон создаст подразделение по подготовке к войне с РФ и Китаем
Министерство обороны США откроет новое подразделение, которое будет вести подготовку к потенциальной войне с Россией и Китаем.
Об этом сообщает The Time.
По новой военной стратегии, США признали РоSSию и Китай своими главными врагами. В связи с этим Пентагон решил создать отдельный отдел, который будет заниматься координацией действий в конвенционной войне с двумя потенциальными противниками.
Отмечается, что запланированные воздушные, морские и наземные воздушные удары служат доказательством того, что США отказывается от тактики контртерроризма и предотвращения нападений.
Военные признают, что РоSSия и Китай — это две очень разные угрозы, поэтому для победы над ними необходимы разные планы действий.
“В случае войны с Россией преобладали бы воздушные и наземные боевые действия, хотя военно-морским силам пришлось бы пробиться через северную часть Атлантического океана, чтобы доставить в Европу солдат и оружие”, — рассказывает вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США Пол Сельва.
Тем временем, по мнению генералов, с Китаем придется осуществлять много морских и воздушных сражений.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.02.2018 09:01
02.02.2018 09:19