Из-за польского "исторического" закона Израиль готовит отзыв посла, - СМИ

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В четверг, 1 февраля, Израиль может принять решение об отзыве посла из Варшавы из-за принятия Сеймом и Сенатом Польши скандального закона об институте национальной памяти

Об этом сообщило польское издание Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, отзыв посла Анны Азари готовит премьер-министр Беньямин Нетаньяху. После этого дипломатическая миссия Израиля в Польше останется без посла.

«Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами. Пока напряжение не уменьшится, нового посла не будет», — утверждает источник издания.

Ранее Анна Азари, комментируя проект поправки к польскому закону об Институте национальной памяти, отметила, что правительство Израиля «хочет сохранить полную свободу в обсуждении истории Холокоста таким образом, чтобы избежать искажений».


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