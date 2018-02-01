Из-за польского "исторического" закона Израиль готовит отзыв посла, - СМИ
В четверг, 1 февраля, Израиль может принять решение об отзыве посла из Варшавы из-за принятия Сеймом и Сенатом Польши скандального закона об институте национальной памяти
Об этом сообщило польское издание Onet.Wiadomosci со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, отзыв посла Анны Азари готовит премьер-министр Беньямин Нетаньяху. После этого дипломатическая миссия Израиля в Польше останется без посла.
«Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами. Пока напряжение не уменьшится, нового посла не будет», — утверждает источник издания.
Ранее Анна Азари, комментируя проект поправки к польскому закону об Институте национальной памяти, отметила, что правительство Израиля «хочет сохранить полную свободу в обсуждении истории Холокоста таким образом, чтобы избежать искажений».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.02.2018 21:39