США обеспокоены растущим присутствием РоSSии в Западном полушарии
"Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам".
Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с растущим влиянием РоSSии в Западном полушарии, передает Интерфакс-Украина.
"Присутствие РоSSии в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей", - сказал госсекретарь США, выступая в Университете штата Техас в городе Остин в преддверии турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.
"Наш регион должен быть готов противостоять заморским странам, несогласным с основополагающими ценностями, которые мы разделяем в этом регионе", - добавил Тиллерсон.
Напомним, ранее глава Пентагона Джим Мэттис назвал угрозы от РоSSии и Китая серьезнее терроризма.
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Политика
01.02.2018 21:39