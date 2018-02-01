США обеспокоены растущим присутствием РоSSии в Западном полушарии

"Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам".

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Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с растущим влиянием РоSSии в Западном полушарии, передает Интерфакс-Украина.

"Присутствие РоSSии в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей", - сказал госсекретарь США , выступая в Университете штата Техас в городе Остин в преддверии турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Наш регион должен быть готов противостоять заморским странам, несогласным с основополагающими ценностями, которые мы разделяем в этом регионе", - добавил Тиллерсон.

Напомним, ранее глава Пентагона Джим Мэттис назвал угрозы от РоSSии и Китая серьезнее терроризма.