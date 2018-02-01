В РФ поддержали запрет "бандеровской идеологии" в Польше
Однако призвали Варшаву отказаться от собственного национализма - "неприкрытой русофобии".
РоSSия приветствует запрет "бандеровской идеологии" в Польше, но в то же время подчеркивает необходимость отказа от собственного национализма. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич, сообщает "РИА Новости".
"РоSSия не может не согласиться с необходимостью осудить в Польше бандеровскую идеологию, однако Варшава должна отказаться и от собственного национализма - "неприкрытой русофобии"", - говорится в сообщении.
По словам Клинцевича, принятый Сенатом закон носит избирательный характер.
"Резко осуждается чужой национализм, пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. В то же время делается вид, что не существует "своего" национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия", - сказал Клинцевич.
По его мнению, оба эти вида национализма "опасны для польского общества".
Напомним, польский Сенат в четверг проголосовал за принятие поправок к закону об Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное наказание за оскорбление польского народа. В частности, уголовному наказанию подлежит отрицание Волынской резни 1943 года и пропагандирование бандеровской идеологии.
Президент Петр Порошенко назвал закон не соответствующим принципам партнерства.
США призвали Польшу пересмотреть законопроект об Институте нацпамяти. По мнению Госдепа, данный законопроект может подорвать свободу слова в стране.
В ОБСЕ надеются, что президент Польши ветирует закон о запрете "бандеризма".
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