В РФ поддержали запрет "бандеровской идеологии" в Польше

Однако призвали Варшаву отказаться от собственного национализма - "неприкрытой русофобии".

В РФ поддержали запрет "бандеровской идеологии" в Польше
Фото: council.gov.ru

РоSSия приветствует запрет "бандеровской идеологии" в Польше, но в то же время подчеркивает необходимость отказа от собственного национализма. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Франц Клинцевич, сообщает "РИА Новости".

"РоSSия не может не согласиться с необходимостью осудить в Польше бандеровскую идеологию, однако Варшава должна отказаться и от собственного национализма - "неприкрытой русофобии"", - говорится в сообщении.

По словам Клинцевича, принятый Сенатом закон носит избирательный характер.

"Резко осуждается чужой национализм, пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. В то же время делается вид, что не существует "своего" национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия", - сказал Клинцевич.

По его мнению, оба эти вида национализма "опасны для польского общества".

Напомним, польский Сенат в четверг проголосовал за принятие поправок к закону об Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное наказание за оскорбление польского народа. В частности, уголовному наказанию подлежит отрицание Волынской резни 1943 года и пропагандирование бандеровской идеологии.

Президент Петр Порошенко назвал закон не соответствующим принципам партнерства.

США призвали Польшу пересмотреть законопроект об Институте нацпамяти. По мнению Госдепа, данный законопроект может подорвать свободу слова в стране.

В ОБСЕ надеются, что президент Польши ветирует закон о запрете "бандеризма".


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