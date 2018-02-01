В целом украинском городе отключили отопление

В г.Смела Черкасской области отключены от газа все котельные и выключено централизованное отопление.

«Сегодня, 1 февраля, по указанию ПАТ «Черкассыгаз» в городе отключили от газа все котельные», — сообщается на официальном сайте Смелянского городского совета.

Как пишет «Украинская правда», отопительный сезон в городе начался с большим опозданием – с 16-17 ноября, и проходил неудовлетворительно. Горсовет обвинил в срыве сезона частное обслуживающие предприятие ООО «Смела Энергоинвест», которое не получало лимиты топлива из-за многомиллионного долга перед «Нафтогазом».

16 ноября депутаты горсовета проголосовали за отставку исполняющего обязанности мэра Виктора Федоренко, руководителя городской ячейки БПП, однако тот наложил вето на свою отставку и заявил о намерениях обратиться в суд.

Новый секретарь горсовета Константин Синегуб заявил после избрания, что бесперебойное отопление является главной задачей в городе и сообщил, что лимиты газа выделены только до 1 декабря.