В целом украинском городе отключили отопление

отопление

В г.Смела Черкасской области отключены от газа все котельные и выключено централизованное отопление.

«Сегодня, 1 февраля, по указанию ПАТ «Черкассыгаз» в городе отключили от газа все котельные», — сообщается на официальном сайте Смелянского городского совета.

Как пишет «Украинская правда», отопительный сезон в городе начался с большим опозданием – с 16-17 ноября, и проходил неудовлетворительно. Горсовет обвинил в срыве сезона частное обслуживающие предприятие ООО «Смела Энергоинвест», которое не получало лимиты топлива из-за многомиллионного долга перед «Нафтогазом».

16 ноября депутаты горсовета проголосовали за отставку исполняющего обязанности мэра Виктора Федоренко, руководителя городской ячейки БПП, однако тот наложил вето на свою отставку и заявил о намерениях обратиться в суд.

Новый секретарь горсовета Константин Синегуб заявил после избрания, что бесперебойное отопление является главной задачей в городе и сообщил, что лимиты газа выделены только до 1 декабря.


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