Членство в НАТО для Грузии и Украины возможно несмотря на действия РоSSии, - Heritage Foundation

Директор центра предлагает изменить устав НАТО и временно исключить оккупированные РФ территории из-под действия требований совместной защиты.

Членство в НАТО для Грузии и Украины возможно несмотря на действия РоSSии, - Heritage Foundation
Фото: euromaidanpress.com

Членство в НАТО для Грузии, а впоследствии и для Украины возможно. В этом убежден директор Центра внешнеполитических исследований Heritage Foundation Люк Коффи, передает Голос Америки.

По его мнению, Грузия соответствует требованиям НАТО, а ее сотрудничество с трансатлантическим альянсом является чрезвычайно активным. Проблема в том, что принятие Грузии в НАТО может автоматически означать войну с Россией из оккупированных территориях.

"Сегодня политика РоSSии в Грузии и Украине заключается в том, чтобы держать эти страны вне ЕС и НАТО. Они думают, что нелегальная оккупация частей этих стран - лучший путь помешать их вступлению в ЕС и НАТО. Но мы должны убрать это", - заявил Люк Коффи.

Для этого Коффи предлагает ввести изменения в устав НАТО и временно исключить оккупированные Россией территории из-под действия требований совместной защиты.

"Это посылает очень мощный сигнал Москве, что только потому, что вы где-то вмешались - в Крыму, Восточной Украине, Цхинвали, Абхазии или Приднестровье, - лишь потому, что вы нелегально оккупировали территорию этой страны, это не остановит прогресс этой страны в сближении с евроатлантическим сообществом. Это не остановит ее трансатлантической интеграции", - подчеркнул Коффи.

Люк Коффи считает, что эти действия, хотя и непростые, лишат РоSSию мотивации к агрессии и оккупации территорий других стран.

Как сообщалось, Украина и Грузия намерены объединить усилия для вступления стран в ЕС и НАТО.


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