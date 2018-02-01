В Литве задержали трех подозреваемых в шпионаже в пользу РоSSии
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
В Литве задержали трех граждан этой страны, которые за вознаграждение передавали роSSийским спецслужбам информацию о военных и стратегических объектах балтийской республики.
Об этом сообщает портал Lrytas.
Подозреваемых задержали в рамках двух отдельных досудебных расследований.
Первое расследование касается гражданского сотрудника военной базы Шуля, ранее служил в ВВС Литвы, а также гражданина Литвы с видом на жительство в иностранном государстве.
Второе расследование также касается гражданина Литвы, подозреваемого в передаче информации об объектах ВМС.
Расследование по этим делам начались в декабре. В их рамках провели десятки обысков.
Если их вина будет подтверждена, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
В целом, начиная с 2014 года, в Литве задержали 12 человек, подозреваемых в шпионаже.
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01.02.2018 18:56