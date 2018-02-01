"Марш жизни" израильских школьников по концлагерям Польши в 2018 году предлагается отменить
Из-за принятия парламентом Польши нового закона, который запрещает говорить правду о Холокосте.
"Марш жизни" израильских школьников по концлагерям Польши в 2018 году предлагается перенести в Украину.
Такое предложение отправил главный раввин Киева и Украины Моше-Реувен Асман министру образования и диаспоры государства Израиль Нафтали Бенету.
«В свете принятия парламентом Польши нового закона, который запрещает говорить правду о Холокосте, я предлагаю отменить в этом году проведение "Марша жизни" израильских школьников по концлагерям Польши», - говорится в письме.
Он подчеркнул, что в последние дни наблюдается антиизраильская и антисемитская истерия в польских СМИ и в польском парламенте. Здание посольства Израиля в Варшаве блокировано полицией для защиты от радикальных националистов. Есть опасность антисемитских нападений со стороны польских экстремистов на израильских школьников.
«Проведение "Маршей жизни" - это расходы в десятки миллионов долларов из Израиля ежегодно. Поэтому я считаю правильным отреагировать финансово на антисемитский закон, который пытается закрыть рот историкам и свидетелям Холокоста. Как главный раввин Украины, я предлагаю провести в 2018 году такие "Марши жизни" в Украине. В нашей стране, к сожалению, есть много мест, связанных с Холокостом - Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский лагерь во Львове и десятки подобных мест еврейской трагедии», - говорится в письме.
Кроме того, в отличие от Польши, проведение таких маршей в Украине позволит израильским школьникам сэкономить 50% их расходов.
Раввин отметил, что в Украине есть ряд организаций и научных центров исследования Холокоста, и они могут принять участие в организации таких "Маршей жизни".
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01.02.2018 18:25