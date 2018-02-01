"Марш жизни" израильских школьников по концлагерям Польши в 2018 году предлагается отменить

Из-за принятия парламентом Польши нового закона, который запрещает говорить правду о Холокосте.

Фото: Шимон Бриман

"Марш жизни" израильских школьников по концлагерям Польши в 2018 году предлагается перенести в Украину.

Такое предложение отправил главный раввин Киева и Украины Моше-Реувен Асман министру образования и диаспоры государства Израиль Нафтали Бенету.

«В свете принятия парламентом Польши нового закона, который запрещает говорить правду о Холокосте, я предлагаю отменить в этом году проведение "Марша жизни" израильских школьников по концлагерям Польши », - говорится в письме.

Он подчеркнул, что в последние дни наблюдается антиизраильская и антисемитская истерия в польских СМИ и в польском парламенте. Здание посольства Израиля в Варшаве блокировано полицией для защиты от радикальных националистов. Есть опасность антисемитских нападений со стороны польских экстремистов на израильских школьников.

«Проведение "Маршей жизни" - это расходы в десятки миллионов долларов из Израиля ежегодно. Поэтому я считаю правильным отреагировать финансово на антисемитский закон, который пытается закрыть рот историкам и свидетелям Холокоста. Как главный раввин Украины, я предлагаю провести в 2018 году такие "Марши жизни" в Украине. В нашей стране, к сожалению, есть много мест, связанных с Холокостом - Бабий Яр в Киеве , Дробицкий Яр в Харькове, Яновский лагерь во Львове и десятки подобных мест еврейской трагедии», - говорится в письме.

Кроме того, в отличие от Польши , проведение таких маршей в Украине позволит израильским школьникам сэкономить 50% их расходов.

Раввин отметил, что в Украине есть ряд организаций и научных центров исследования Холокоста, и они могут принять участие в организации таких "Маршей жизни".