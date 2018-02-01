В Дагестане мужчину, вызволившего сына из ИГИЛ, арестовали за пособничество терроризму

Задержанный в Москве дагестанец на следующий день оказался в СИЗО в Кизилюрте.

Фото: Kavkaz-uzel.eu

Суд в Дагестане на два месяца арестовал Казима Нурмагомедова, который несколько лет назад своими силами вытаскивал сына из террористической организации "Исламское государство". Отца троих сыновей, чья семья и так пострадала из-за этой "спасательной операции", обвиняют в пособничестве терроризму, передает Русская служба Би-би-си.

В среду Казим Нурмагомедов вместе с сыном Имагаджи и адвокатом Абдурашидом Шейховым выходил из окружного военного суда, где слушается дело его второго сына Шамиля.- Его, московского бизнесмена, обвиняют в финансировании террористической деятельности. Именно так следствие расценило тот факт, что Шамиль отправлял деньги своему брату Марату, чтобы тот смог выбраться из "Исламского государства".

По словам Имагаджи Нурмагомедова, история развивалась так: на выходе из суда к ним подошли трое сотрудников полиции в форме и еще несколько человек в штатском. Они потребовали предъявить документы. "Отец дал им паспорт, все остальные их не интересовали", - пояснил Имагаджи Нурмагомедов.

Полицейские попросили Казима Нурмагомедова сесть в машину и проехать в отдел полиции для выяснения личности. "Отец им сказал: слушайте, у меня московская прописка, вот паспорт, если у вас есть какие-то вопросы - вызывайте повесткой", - рассказывает его сын. Но полицейские настаивали.

Адвокат Абдурашид Шейхов попытался проехать вместе с Нурмагомедовым, но ему не разрешили. Напоследок полицейские предупредили, что повезут мужчину в отдел полиции Басманного района.

Ни в этом отделе полиции, ни в каком другом семья, которая сразу бросилась на поиски, не смогла найти Казима. По телефону 02 узнать его судьбу тоже не удалось. Только около 10 часов вечера Нурмагомедов-старший дозвонился до своей жены и сообщил, что находится уже в РОВД дагестанского Кизилюрта.

Утром в четверг семье сообщили, что мужчину обвиняют в пособничестве терроризму.

"Несомненно, это связано с тем, что отец вызволял моего брата. Пять лет человек публично выступал, общался со СМИ . Можно сказать, он, наоборот, занимался пособничеством антитерроризму. Всем своим примером показывал и рассказывал, что не нужно этого делать", - уверен его сын Имагаджи.

Ранее сообщалось, что ФСБ заявила об убийстве боевика ИГИЛ, который готовил теракт в день президентских выборов 18 марта.