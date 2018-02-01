Террористы "ДНР" заявили о покушении на "министра обороны"

Это якобы уже 11-я попытка покушения на Кононова с начала вооруженного конфликта.

Фото: myrotvorets.center

В группировке "ДНР" заявили, что расценивают взрыв в здании "министерства обороны" в Донецке как покушение на "министра" Владимира Кононова, сообщает "Интерфакс".

По словам "минобороны "ДНР", это уже 11-я попытка покушения на Кононова с начала вооруженного конфликта.

По информации проекта WarGonzo, так называемый министр обороны "ДНР" Владимир Кононов жив. Он обвинил в случившемся украинских силовиков.

Кононов заявил, что он знал еще несколько месяцев назад, что его хотят устранить.

Кононов выполняет обязанности так называемого министра "ДНР" после "отставки" бывшего командира боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). Его позывной "Царь".