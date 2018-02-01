Ряд СМИ сегодня опубликовали информацию о ликвидации родительских комитетов в украинских школах. Общественный активист Виталий Фурманюк написал в Фейсбуке, что министр образования Лилия Гриневич подписала соответствующий приказ.

Спустя время в МОН опровергли информацию о ликвидации родительских комитетов, передает Час Пик.

В Министерстве образования и науки Украины объяснили, что их ведомство не имеет отношения к созданию или ликвидации в школах родительских комитетов, а приказы МОН, которые потеряли силу, были частью "старого" законодательства и имели рекомендательный характер.

Кроме того, в пресс-службе МОН объяснили, что закон "Об образовании" однозначно определяет наличие органа родительского самоуправления как одного из органов управления учреждением.

"Учитывая, что указанный Закон является рамочным и касается всех составляющих образования, необходима имплементация его положений. В частности, в новом Законе "Об общем среднем образовании" будет детализирован порядок создания органа родительского самоуправления и его отношение и взаимодействие со школой и ее учредителем (местными органами самоуправления). Министерство уже работает над написанием соответствующего закона и планирует подать его на рассмотрение Верховной Рады в этом году", - резюмировали в МОН.

Однако сегодня решение о создании родительских и/или ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает само заведение на общем собрании (конференции) трудового коллектива. Поэтому наличие (отсутствие) соответствующих органов не зависит от желания родителей или соискателей образования. Именно это должен изменить новый закон "Об общем среднем образовании".