Новый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраля

sovet-evropy

Новый план действий Совета Европы для Украины на следующие четыре года могу быть принят в середине февраля.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции руководитель проектов Венецианской Комиссии Офиса Совета Европы в Украине Сергей Ткаченко, передает корреспондент УНН.

«Мы надеемся, что в середине февраля будет принят новый план действий для Украины на следующие четыре года, в рамках которых все приоритеты получат свое отражение и мы будем продолжать свою работу», — сказал он.

С.Ткаченко отметил, что предварительный план действий СЕ для Украины 2015-2017 лет уже закончился.

Напомним, 18 марта 2015 в помещении Дипломатической академии Украины состоялась презентация Плана действий Совета Европы для Украины 2015-2017 гг.

План действий сосредоточивал внимание на: конституционной реформе и функционировании демократических институтов, судебной реформе, демократическом управлении, праве человека и противодействия экономическим преступлениям.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой областиБывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
НАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентстваНАБУ отвергло рекомендацию НАПК не начинать расследования до вывода агентства
Блок рекламы


Похожие новости
"Цензор": Портнов участвовал в подготовке решений Верховного совета Крыма в начале оккупации"Цензор": Портнов участвовал в подготовке решений Верховного совета Крыма в начале оккупации
В Израиле могут признать новый польский закон отрицанием ХолокостаВ Израиле могут признать новый польский закон отрицанием Холокоста
Новый санкционный список приставил пистолет к виску окружения Путина, - ЗагороднийНовый санкционный список приставил пистолет к виску окружения Путина, - Загородний
Испания требует исключить Косово из плана расширения ЕС – EUobserverИспания требует исключить Косово из плана расширения ЕС – EUobserver
Аваков: "Национальные дружины" могут существовать только как общественные организацииАваков: "Национальные дружины" могут существовать только как общественные организации
Украина планирует перейти на долгосрочное планирование поставок вакцинУкраина планирует перейти на долгосрочное планирование поставок вакцин
Верховный Суд отложил иск Саакашвили по гражданству на 16 февраля (обновлено)Верховный Суд отложил иск Саакашвили по гражданству на 16 февраля (обновлено)
Сергей Осачук: Ни один австрийский инвестор из Украины не ушелСергей Осачук: Ни один австрийский инвестор из Украины не ушел
Санкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политологСанкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политолог
МИД Польши отреагировал на реакцию Украины по поводу польского закона "о бандеровской идеологии"МИД Польши отреагировал на реакцию Украины по поводу польского закона "о бандеровской идеологии"
Последние новости
Подгружаем последние новости