Новый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраля
Новый план действий Совета Европы для Украины на следующие четыре года могу быть принят в середине февраля.
Об этом сказал сегодня на пресс-конференции руководитель проектов Венецианской Комиссии Офиса Совета Европы в Украине Сергей Ткаченко, передает корреспондент
«Мы надеемся, что в середине февраля будет принят новый план действий для Украины на следующие четыре года, в рамках которых все приоритеты получат свое отражение и мы будем продолжать свою работу», — сказал он.
С.Ткаченко отметил, что предварительный план действий СЕ для Украины 2015-2017 лет уже закончился.
Напомним, 18 марта 2015 в помещении Дипломатической академии Украины состоялась презентация Плана действий Совета Европы для Украины 2015-2017 гг.
План действий сосредоточивал внимание на: конституционной реформе и функционировании демократических институтов, судебной реформе, демократическом управлении, праве человека и противодействия экономическим преступлениям.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
01.02.2018 18:21