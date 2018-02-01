Новый план действий Совета Европы для Украины могут принять в середине февраля

Новый план действий Совета Европы для Украины на следующие четыре года могу быть принят в середине февраля.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции руководитель проектов Венецианской Комиссии Офиса Совета Европы в Украине Сергей Ткаченко, передает корреспондент УНН .

«Мы надеемся, что в середине февраля будет принят новый план действий для Украины на следующие четыре года, в рамках которых все приоритеты получат свое отражение и мы будем продолжать свою работу», — сказал он.

С.Ткаченко отметил, что предварительный план действий СЕ для Украины 2015-2017 лет уже закончился.

Напомним, 18 марта 2015 в помещении Дипломатической академии Украины состоялась презентация Плана действий Совета Европы для Украины 2015-2017 гг.

План действий сосредоточивал внимание на: конституционной реформе и функционировании демократических институтов, судебной реформе, демократическом управлении, праве человека и противодействия экономическим преступлениям.